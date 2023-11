Patricia Benavides: Gladys Echaíz reconoció haberse reunido en tres ocasiones con exasesor de la fiscal de la Nación

La congresista de Renovación Popular, Gladys Echaíz, reconoció haberse reunido en tres ocasiones con el exasesor de la fiscal de la Nación, Jaime Villanueva, ello en el marco de las investigaciones contra Patricia Benavides por presuntamente liderar una organización criminal en el Ministerio Público (MP).

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria aseguró no estar involucrada en los tratos favorables que habría realizado Benavides Vargas a algunos legisladores y apuntó que dichas juntas fueron públicas.

"No estoy involucrada en ese tema, yo aparezco ahí porque el señor ha venido en tres oportunidades y eso ha sido público. De eso he hablado con la prensa en varias oportunidades, he dicho las razones por las que había venido. Sin embargo, ahora aparece ahí. No sé si alguien ha venido o no a buscar unos votos. En el caso de esta fiscal, avalé y firmé la denuncia que presentó el procurador", declaró.