Patricia Benavides pide al Congreso que "respete garantías constitucionales" de miembros de la JNJ

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, pidió este martes al Congreso respetar "las garantías constitucionales" de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en el marco de una investigación sumaria por causa grave en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Legislativo.

Desde la ciudad de Satipo, la representante del Ministerio Público aseveró que todos ciudadanos merecen que se les respete por igual ante la ley.

En esa línea, Patricia Benavides reiteró su pedido de que no la involucren en las decisiones parlamentarias, tal como lo había pedido anteriormente en declaraciones a nuestro medio.

Benavides afirmó que como Fiscal hará respetar la autonomía del Ministerio Público e igualmente con el Estado peruano.

"No me involucren en las decisiones del Congreso ni me utilicen para sus intereses ajenos, mi defensa la realizo de manera personal, la estaré realizando igual y como Fiscal de la Nación haré cumplir y respetar la autonomía del Ministerio Público", indicó la fiscal en aquel momento.