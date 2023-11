Patricia Benavides: Presentan nueva denuncia constitucional contra fiscal de la Nación por abuso de autoridad

El congresista Elías Varas presentó hoy una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presunto abuso de autoridad, en el marco de las revelaciones que la acusan de liderar una red criminal dentro del Ministerio Público (MP).

De acuerdo al documento al que pudo acceder Exitosa, el parlamentario acusa a Benavides de haber incurrido en los delitos de abuso a la autoridad, encubrimiento real y obstrucción a la justicia.

Asimismo, al presentar dicha medida, el legislador Elías Varas solicita que se admita a trámite la denuncia constitucional presentada, así como se inicie la investigación correspondiente contra la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides.

En declaraciones a Exitosa, el parlamentario Elías Varas brindó su punto de vista a cerca de la denuncia que formuló ante el Congreso de la República, con la que busca que se disponga la suspensión e inhabilitación de Benavides.

Cabe mencionar que, Varas descartó que la fiscal de la Nación presente su renuncia al cargo que ejerce, ya que según indica, no tiene la voluntad de hacerlo, por lo que hizo un llamado a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Ello, con la finalidad que a través de la apertura de un procedimiento disciplinario inmediato a la titular del Ministerio Público, se pueda acelerar la suspensión de Patricia Benavides, en el marco de las acusaciones en su contra.

Por último, Varas descartó ser parte de los congresistas que se reunieron con el asesor de Benavides, Jaime Villanueva, el cual formaría parte de la red criminal en el MP, para coordinar acciones en la misma institución.

"No me he reunido con ningún señor Villanueva, no los conozco quienes son los operadores o asesores o coordinadores de la Fiscalía, no los conozco a ninguno de ellos", agregó a Exitosa.