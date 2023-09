Patricia Benavides sobre investigación a miembros de la JNJ: "No me involucren en decisiones del Congreso "

La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides manifestó su punto de vista tras la aprobación del Congreso sobre la investigación contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en el Palacio Legislativo y exhortó que no se le involucre en esta iniciativa.

En declaraciones a Exitosa, Benavides hizo alusión a la investigación sumaria contra los miembros de la JNJ a cargo de la Comisión de Justicia del Pleno del Congreso.

"Me resulta ingenuo y malicioso señalar que las decisiones del Congreso sean en defensa de Patricia Benavides", dijo a nuestro medio.

Además, la Fiscal de la Nación exigió a la prensa que no la impliquen en las determinaciones que tome el Congreso de la República.

"No me involucren en las decisiones del Congreso ni me utilicen para sus intereses ajenos, mi defensa la realizo de manera personal, la estaré realizando igual y como Fiscal de la Nación haré cumplir y respetar la autonomía del Ministerio Público", indicó Patricia Benavides.