Patricia Chirinos confirma reunión con exasesor de fiscal de la Nación: "Coordiné con perro, pericote, gato y mono"

La congresista de la República, Patricia Chirinos, se pronunció sobre su vinculación al caso que se investiga contra Patricia Benavides y confirmó que se reunió con Jaime Villanueva, exasesor de la fiscal de la Nación, implicado en ser parte de una presunta red criminal en el Ministerio Público.

Mediante declaraciones a la prensa, la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, descartó tener vínculos con Patricia Benavides para su beneficio propio.

"Coordiné con perro, pericote, gato y mono, incluye a todos los coordinadores de la Fiscalía, a todos los coordinadores de Educación, del sector Defensa, todos, todos. No tengo necesidad de traficar absolutamente nada", dijo Chirinos este jueves 30 de noviembre.

De tal modo, la parlamentaria Patricia Chirinos negó tener necesidad alguna de "traficar" algún beneficio a su favor, haciendo referencia a una aparente vinculación con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien es acusada se liderar una presunta red criminal dentro del Ministerio Público.

Asimismo, se refirió a la denuncia constitucional que realizó su persona contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, la cual presentó ante el Congreso de la República, acusando a la extitular del Ministerio Público de no iniciar una investigación contra el expresidente de la República, Pedro Castillo, en el marco de las investigaciones durante su mandato en el 2021.

"Son mis denuncias recordemos, yo con mi puño y letra he firmado cada una de mis 22 denuncias. En la época que yo puse mi denuncia a Zoraida Ávalos fue diciembre del 2021, cuando la señora tenía el gran y poderoso cargo de Fiscal de la Nación. En ese momento le puse la denuncia porque ella no investigaba al corrupto castillo y se la amplié en febrero, en ese momento nadie sabía de la existencia de una Patricia Benavides ni de sus empleados", precisó a los medios, Patricia Chirinos.

En otro momento, la legisladora Chirinos se refirió a la denuncia constitucional que pesa en su contra por presuntamente haberse desempeñado como operadora política de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la cual fue presentada por la congresista de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán.

Ante ello, anunció que el miércoles 29 de noviembre ha presentado un documento a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, con el cual solicita priorizar la denuncia constitucional realizada por Bazán.

"Estoy segura que esto no va a pasar, yo no he cometido ningún delito, yo estoy trabajando por todos los peruanos", dijo la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos.