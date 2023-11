Patricia Chirinos niega vínculo con fiscal de la Nación: "No soy chulilla de Benavides, ni de sus trabajadores"

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, negó tener algún tipo de vínculo con Patricia Benavides, tras la filtración de chats del exasesor de la fiscal de la Nación, en los que estaría presuntamente involucrada.

Durante el diálogo con Milagros Leiva para Willax Televisión, la parlamentaria desmintió las afirmaciones de Jaime Villanueva, quien aseguró en una conversación por WhatsApp que ella contaba con los votos de la bancada del Bloque Magisterial para inhabilitar a la exfiscal suprema Zoraida Ávalos.

"Yo no soy chulilla de Benavides ni de sus trabajadores. Yo no soy empleada de la Fiscalía, soy congresista de la República y tomo mis propias decisiones, algunas buenas y otras malas, pero siempre doy la cara", expresó en el programa 'Milagros Leiva, Entrevista'.

"Si hubiera tenido los votos del Bloque Magisterial para inhabilitar a Zoraida Ávalos, no hubieran votado a favor 5, en contra 2 y 2 abstenciones", agregó.

Aunque Chirinos afirmó que conoce a Villanueva y admitió haberse reunido con él en hasta dos ocasiones, negó haber colaborado con los demás coordinadores parlamentarios de Benavides para realizar coordinaciones y denuncias constitucionales.

"Yo soy la congresista que más denuncias constitucionales ha puesto en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, son 22 denuncias que yo, con mi puño y letra, he firmado. (¿Alguna denuncia las ha trabajado con los asesores de la fiscal de la Nación?) Yo no necesito que nadie me diga qué tengo que hacer", manifestó.