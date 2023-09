Pedro Castillo: Capturan a Alejandro Sánchez, dueño de casa de Sarratea, en frontera de México y Estados Unidos

El dueño de la casa de Sarratea, Alejandro Sánchez Sánchez, fue capturado este viernes en la frontera de México y Estados Unidos. El amigo del expresidente de la República, Pedro Castillo, permanecía en la clandestinidad.

Como se recuerda, en noviembre del 2022, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional declaró fundado el pedido de 30 meses de prisión preventiva de la Fiscalía de la Nación. Y en marzo de este año, rechazó el recurso presentado por su defensa legal, que buscaba desestimar dicha medida.

Además, el Ministerio Público ofreció una recompensa de 30 miles a cualquier ciudadano que brinde información sobre el amigo del expresidente.

En el mes de julio, la Fiscalía acató la orden judicial de incautación, allanamiento, descerraje y desposesión de la casa de Asia de Sánchez Sánchez en el marco de las diligencias por el caso "Gabinete en la sombra".

En una entrevista con Milagros Leiva, el investigado calificó de "arbitrario" el dictamen del Poder Judicial. Asimismo, dijo que su defensa legal podría explicar mejor dicho punto.

"Fue una prisión preventiva arbitraria y eso lo puede explicar mi abogado (Tomás Gálvez), no en base a generalidades. (¿Usted no se va a entregar?) No porque yo no he cometido ningún delito", mencionó.