Perú Libre sobre condena de Vladimir Cerrón: Evidencia la desesperación para imponer la dictadura de Dina Boluarte

La bancada de Perú Libre se pronunció acerca de la condena ordenada hacia Vladimir Cerrón, de 3 años y 6 meses de prisión efectiva tras hallarlo culpable del delito de colusión en el caso 'Aeródromo Wanka'.

A través de una conferencia de prensa, liderada por la portavoz del grupo parlamentario Perú Libre, Margot Palacios, se consideró que la orden de sentencia evidencia la "desesperación de anular políticamente" al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Según agregó la congresista de la República, la sentencia emitida por el Poder Judicial (PJ) contra Cerrón, este viernes 06 de octubre, confirmaría una "guerra jurídica" en el país. Por ello, la bancada de Perú Libre, expresó que confía en la inocencia de Vladimir Cerrón sobre el delito que se le imputa.

Cabe mencionar que, la agrupación política se refirió a la resolución de la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, como "abusiva y prevaricadora".

Al respecto, indicaron que en la condena por el caso 'Aeródromo Wanka', se habrían utilizado las mismas estrategias para realizar una "persecución política" como con el caso del saneamiento de La Oroya, en Junín.

Es importante precisar que, la portavoz de Perú Libre, intentó justificar al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, tras indicar que no existe obra ejecutada, por lo que no habría agravio alguno.

"Una obra que no existe, no estaba iniciada, no estaba ejecutada, entonces no hay ningún agravio. ¡Cómo es posible que se le pueda hoy día sentenciar al secretario nacional del partido político de Perú Libre (Vladimir Cerrón) bajo ese contexto!", se indicó.