Pleno del Congreso aprueba en primera votación el retorno a la bicameralidad y reelección parlamentaria

16/11/2023 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, el retorno de la bicameralidad (Cámara de Diputados y Senadores) y la reelección parlamentaria con 93 votos a favor, 28 en contra y una abstención durante el último hemiciclo parlamentario.

El proyecto de ley de reforma constitucional de Martha Moyano (Fuerza Popular) requiere de una segunda aprobación en la siguiente legislatura para que entre en efecto.

"Con 93 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó el texto sustitutorio de los proyectos de ley 660, 724, y otros, proponen la reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso", escribió este Poder del Estado en X, antes Twitter.

Sobre el PL

En caso de entrar en vigencia, el Senado estaría conformado por un número mínimo de 60 integrantes, mientras que la Cámara de Diputados ostentaría 130 miembros.

Vale indicar que, la presidenta de la Comisión de Constitución incluyó a última hora la propuesta de la congresista Adriana Tudela para derogar el artículo 90-A de la Constitución, el cual establece que "los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo período, de manera inmediata, en el mismo cargo".

En ese sentido, Tudela Gutiérrez, durante la sesión plenaria, aseguró que es "fundamental" el retorno de la bicameralidad en el Congreso. "Es un esfuerzo para dividir el poder del Parlamento. Lo que hacemos es crear contrapesos". También dijo que la reforma debería ir de la mano con la reelección parlamentaria.

Antecedentes

Como se recuerda, el PL fue puesto a debate el pasado 8 de junio, sin embargo, no consiguió los dos tercios de aprobación requeridos (86 votos a favor, 35 votos en contra y 3 abstenciones). Así, todo indicaba que la reforma constitucional solo podría ser aprobada a través de un referéndum ciudadano, hasta que, se presentó una moción de reconsideración que reactivó el tema.

¡En exclusiva!

En diálogo con Exitosa, la congresista Kelly Portalatino dio cuenta que la bancada de Perú Libre votó en contra del proyecto de la fujimorista Moyano. "En el 2017, hubo esta posibilidad, en el referéndum, que fue rechazada", argumentó.

Contrariamente, el congresista no agrupado Edwin Martínez se mostró a favor del PL, el cual aprobó en el hemiciclo. Según indicó, es necesario la separación de diputados y senadores para elevar el nivel parlamentario. "Nosotros no nos podemos reelegir, no hay leyes retroactivas, es para que los próximos parlamentarios puedan reelegirse con anuencia del voto popular", agregó.

De esta manera, la presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso incluyó a última hora la propuesta de Adriana Tudela para derogar el artículo 90-A de la Constitución, el cual permite la reelección parlamentaria.