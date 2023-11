Pleno del Congreso evalúa hoy informes que recomiendan suspensión de Katy Ugarte y María Cordero

El Pleno del Congreso sesiona hoy, jueves 16 de noviembre, a las 10:00 a. m. y en su agenda figuran los informes finales de la Comisión de Ética que recomiendan las suspensiones de las congresistas Katy Ugarte y María Cordero Jon Tay, investigadas por despido arbitrario y el caso 'mocha sueldo' respectivamente.

En primer lugar, el hemiciclo debatirá si la parlamentaria de la bancada Unidad y Diálogo Parlamentario debe ser sancionada con la suspensión en el ejercicio del cargo y el descuento de sus haberes de 30 días de legislatura.

El Informe Final del Expediente 104-2022-2023/CEP-CR del grupo de trabajo, liderado por Diego Bazán, fue aprobado tras recibir ocho votos a favor y cinco en contra, el pasado 4 de setiembre. Asimismo, responde al presunto despido arbitrario de una trabajadora en estado de gestación.

En el caso de la exintegrante de la bancada de Fuerza Popular (FP), el Pleno del Parlamento verá el informe que recomienda su suspensión en el ejercicio del cargo y el descuento de sus haberes de 120 días de legislatura.

El referido documento fue aprobado por unanimidad en el marco de las acusaciones contra Cordero Jon Tay tras presuntamente apropiarse de los sueldos y bonos de los trabajadores de su despacho congresal. Además de las referidas sanciones, apunta que, la Comisión de ética debe entregar su investigación al Ministerio Público (MP).

Como se recuerda, la exfujimorista fue acusada de realizar cobros irregulares a trabajadores de su despacho parlamentario. Aparentemente, recortó los honorarios de su personal en un 75%.

La integrante de la representación nacional exigía este monto a sus empleados, argumentando que el dinero comprende la "devolución de favores" que recibió durante la campaña electoral.

"Vamos al cajero entonces, no sé. No, no es que no tengas, es que yo necesito, ese es el tema. Las operaciones no esperan y son personas que me han ayudado en la campaña, o sea, yo ya quedé. No puedes estar mañana, mañana, así no son las cosas", se escuchó en un audio difundido por Punto Final.