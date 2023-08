Pleno del Congreso rechaza conformación de la Comisión de Ética

El pleno del Congreso de la República rechazó la conformación de la Comisión de Ética por la presencia de algunos congresistas cuestionados.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario de Fuerza Popular, Juan Lizarzaburu, señaló que la comisión estará funcionando en los próximos días y precisó que sanción en su contra, por llamar "mantel de chifa" a bandera wiphala, se encuentra en apelación.

"Esperamos resolverlo pronto y tener la comisión funcionando. Esto se va a resolver en cuestión de días. La sanción son diez días que yo he presentado una apelación, pero son diez días de sueldo que la verdad es algo que no me tiene preocupado. He sido sancionado pero eso está en standby porque yo he apelado. Yo creo que un congresista con cuestionamientos no debe integrar la comisión de ética", declaró.