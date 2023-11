Presidente del PJ ante marchas anunciadas contra el Gobierno de Dina Boluarte: "Invoco a la calma"

El presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, invocó a la calma a la ciudadanía ante las marchas anunciadas contra el Gobierno de la mandataria de la República, Dina Boluarte.

En declaraciones a la prensa, el titular del PJ instó a la población a manifestarse de manera pacífica y aseveró que no deben tolerarse actos de vandalismo.

Por otra parte, Arévalo Vela apuntó que no todos los robos de celulares tendrán una pena de 30 años de prisión. También, anunció la implementación de módulos de ejecución para permitir una mayor fluidez en la ejecución de las sentencias.

"No es cierto que todos los robos de celular son 30 años porque eso se especuló (...) Nosotros tenemos una preocupación. Hay muchos casos en que la persona obtiene una sentencia favorable, pero no la puede ejecutar por la carga, en otros casos, porque el Estado no quiere cumplir y por ello estamos implementando módulos de ejecución que van a permitir que estos casos se cumplan", agregó.