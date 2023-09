Presidente del PJ minimiza investigación contra miembros de la JNJ: Se abrió por un chisme

El presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo Vela, minimizó la investigación del Congreso de la República contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y aseguró que se abrió por un "chisme".

Durante su intervención en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el titular del PJ indicó que el Parlamento, la JNJ y la Fiscalía de la Nación no pueden abrir pesquisas basadas en habladurías.

Asimismo, Arévalo Vela aseveró que ningún miembro de la Junta Nacional de Justicia lo presionó y criticó la investigación en contra del colegiado.

"A mí nadie me presiona (...) Entonces, acá está, esto lo he dejado pasar porque lo que dijera iba a ser deformado por la prensa, porque se abrió investigación en la Fiscalía, porque tengo investigaciones en la JNJ (...) Han convocado a mis compañeros magistrados, ¿Por qué una periodista dijo algo? Ellos contra mi no han ejercido ninguna presión ni se los permitiría"

El vicepresidente de la JNJ, Aldo Vásquez, solicitó que la investigación del Congreso sea archivada, debido a que "no tiene lugar".

En declaraciones a la prensa, el miembro del colegiado indicó que esperan que el proceso sea declarado infundado y precisó que ello no significa que la JNJ no acepte las competencias del Parlamento de investigarlos y sancionarlos.

"Esperamos, como ha sido dicho por cada uno de los miembros, que este proceso se declare improcedente, porque no hay un procedimiento reglado o, en su defecto, se declare infundado este procedimiento y que se archive porque no tiene lugar desde el punto de vista constitucional y jurídico, lo cual no significa que la Junta no acepte la competencia del Congreso para investigar y sancionar", puntualizó.