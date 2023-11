Presidente del PJ sobre investigación contra Patricia Benavides: "No tengo nada que opinar, desconozco el tema"

El presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, optó por no opinar sobre la investigación contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides y su entorno cercano dentro del Ministerio Público (MP).

En declaraciones a la prensa desde la región Ucayali, el titular del PJ evitó referirse al reciente allanamiento del piso 9 de la sede principal del Ministerio Público tras la investigación que se realiza contra Patricia Benavides y sus exasesores por integrar presuntamente una organización criminal dentro de dicha entidad del estado.

"Definitivamente, (...) los jueces y fiscales saben lo que tienen que decir, yo no tengo que interferir. Yo no tengo nada que opinar porque desconozco el tema, no puedo decir nada sobre ese tema", declaró ante los medios.