Presidente del Poder Judicial: debo decirle al país que nunca he dicho que se aplique el plan Bukele al Perú

En entrevista exclusiva con Exitosa, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, aclaró ante el país que nunca recomendó que se aplique el plan Bukele en el Perú.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el magistrado sostuvo que había dicho que las "experiencias extranjeras" pueden tomarse para adecuarlas a la realidad de nuestro país.

"Nunca he dicho que se aplique el plan Bukele al Perú, lo que he dicho es que las experiencias extranjeras se pueden tomar para adecuarse a la realidad, recibir la información. No solo se ha escuchado el tema de El Salvador, hemos tenido el Congreso de Flagrancia y vinieron especialistas de distintos países que nos dieron ideas, nos contaron sus realidades", dijo a nuestro medio.