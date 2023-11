Presidente del Poder Judicial sobre lucha contra la delincuencia: "Yo sí creo que deben salir las Fuerzas Armadas"

04/11/2023 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Poder Judicial (PJ) Javier Arévalo se pronunció sobre la lucha contra la delincuencia en el país y consideró que las Fuerzas Armadas deben salir a las calles.

Intervención de las Fuerzas Armadas

Esto se dio en clara referencia a labores de patrullaje en diversos distritos de la capital, y no necesariamente en las jurisdicciones de alta peligrosidad donde se declaró el estado de emergencia.

"Yo sí creo que deben salir las Fuerzas Armadas en un plan debidamente coordinado de seguridad", manifestó a los medios de comunicación.

En esa línea, rechazó las posturas contrarias a la intervención de estas al decir que "no van a investigar, no van a hacer atestados, no van a hacer informes" aduciendo que tienen otro papel.

Lucha contra la criminalidad

Por otro lado la máxima autoridad del PJ, puntualizó las acciones que se deben tomar para la lucha contra la criminalidad. Además, indicó la presunta inexistencia de un plan para contrarrestar este problema de la sociedad.

"Necesitamos operativos de rastrillaje, labor social, entrar a los sitios que se sabe que hay droga, que hay crimen, que hay prostitución. Debemos entrar y necesitamos el apoyo de las Fuerzas Armadas", señaló.

Apoyo a la PNP

Asimismo, Arévalo consideró que la Policía Nacional del Perú necesita de apoyo no solo a nivel logístico, sino también de manera moral, revalorando a la institución a través del respeto a sus autoridades.

"Nuestra Policía Nacional necesita ser apoyada no solo con equipamientos, vehículos. Tiene que ser revalorizada. La Policía Nacional tiene que volver a tener el respeto y aquel que infrinja esto debe ser sancionado", agregó.

También, añadió que es importante la revisión de la legislación del Código Penal, que pese a sufrir algunos cambios con el tiempo necesitan de una nueva lectura. Cabe mencionar que la última actualización se dio en el año 2021, en distintas leyes: 31146, 31178, 31182, 31204, 31312, 31333, 31347.

"Es hora de revisar la legislación porque no es lo mismo el Código Penal del año 91 (al actual)", indicó.

Se pronunció sobre discurso de Dina Boluarte

El pasado jueves, 2 de noviembre, la mandataria dio un discurso como parte de la Cumbre de la APEP, y en él manifestó que el país se encuentra en un estado de calma y paz luego del golpe de Estado perpetrado por su antecesor, el expresidente Pedro Castillo Terrones.

Ante esa premisa, el presidente del Poder Judicial dijo no cuestionar lo dicho por la Jefa de Estado, pero dejó entrever que los hechos hablan más que lo dicho en una convención internacional.

"Yo no voy a juzgar lo que diga la señora presidenta, solo le digo qué ve usted, qué le pregunta, qué le dicen sus vecinos, y ahí está la respuesta", sostuvo.

De esta manera, el presidente del Poder Judicial respondió a lo dicho por Dina Boluarte en la Cumbre de APEP y manifestó que es importante que las Fuerzas Armadas intervengan en un plan de lucha contra la delincuencia.