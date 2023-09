Rafael López Aliaga anuncia que impulsará ley contra el terrorismo urbano: "Estamos en una grave situación"

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que impulsará la ley contra el terrorismo urbano ante el aumento de la delincuencia.

Durante la inauguración de la Unidad de Flagrancia Delictiva en el Cercado de Lima, el burgomaestre se refirió a los hechos ocurrido en una discoteca en San Juan de Lurigancho (SJL) donde una explosión dejó más 15 heridos por un presunto caso de extorsión.

"Tenemos que impulsar de una buena vez, una ley que fue derogada, que es el terrorismo urbano. Que pongan una granada a un grupo musical en un evento diganme si no es terrorismo. Estamos llegando a eso y va escalando. Si no lo matamos ahora, después no nos quejemos", declaró