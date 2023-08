Rafael López Aliaga: "La izquierda corrupta es promotora de temas de pedofilia y abuso sexual"

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, aseguró que "la izquierda corrupta" es "promotora de todos estos temas de pedofilia y abuso sexual".

Durante la firma de la carta de compromiso para la erradicación de la trata y explotación de niños y adolescentes del Perú, el burgomaestre mostró su indignación con los eufemismo que, según manifestó, son utilizados "dentro de su estructura criminal".

"La izquierda corrupta, dictatorial, promotora de todos estos temas de pedofilia y abuso sexual son gentes que dentro de su estructura criminal también incluyen eso. Se nota cuando hacen esas tendencias, le cambian de nombre, el eufemismo, la nueva narrativa no es pedofilia es 'minor attraction', me provoca decir 'no jodan'", declaró.