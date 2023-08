Recolectan firmas para presentar moción de vacancia contra Dina Boluarte: "No puede estar un segundo más en el poder"

En entrevista con Exitosa, el congresista de la República, Jaime Quito, se refirió a la recolección de firmas para presentar una moción de vacancia contra Dina Boluarte y aseguró que la presidenta de la República "no puede estar un segundo más en el poder".

En conversación con el programa ''Exitosa Te Escucha'' conducido por Katyusca Torres Aybar y Pedro Paredes, el parlamentario indicó que no se debe "blindar" a mandatarios y legisladores.

"De lo que estoy seguro es que Dina tiene no puede estar un segundo más en el poder (...) No se puede tampoco de ninguna manera blindar a presidentes o congresistas sino que todos deben estar expuestos a que se tenga la suficiente no solamente calidad moral sino también el suficiente tino para poder solucionar los problemas que el país tiene", declaró.