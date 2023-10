Rosselli Amuruz: Chats y audio demostrarían que congresista sí organizó fiesta de Lince donde murió una persona

09/10/2023 / Exitosa Noticias / Política

Una serie de chats y un audio evidenciarían que la congresista Rosselli Amuruz sí coordinó la fiesta del exparlamentario y presunta pareja sentimental, Paul García, donde murió el periodista Christian Enrique Tirado.

Esta presunta revelación la dio Carlos Valdivia, hermano de Abel, sindicado como el autor del disparo en el pecho que terminó con la vida de una persona. Ello, porque se sintió ofendido con las últimas declaraciones del exlegislador. "No entiendo por qué negar a mi familia. A los amigos y a la familia no se le niega, no entiendo por qué Paul nos niega", sostuvo.

¿Qué se lee en los chats y se oye en el audio?

En el dominical Punto Final, lograría percibirse la conversación entre Carlos y la legisladora acerca de la organización del onomástico del acciopopulista. Según indicó el excandidato a la alcaldía de Bellavista, contactó con Amuruz porque tenía pensando regalar una barra de bebidas a García, ya que "era su mejor amigo".

"El chico del bar me está escribiendo. Necesita cerrar el tema porque si no lo toma alguien más el bar. Llámalo por favor", se lee en el presunto mensaje, emitido por la integrante de la representación nacional.

En ese sentido, la parlamentaria de Avanza País habría sugerido hasta la temática de la reunión. "Esta foto es de mi cumpleaños número 30. Lo hice al estilo cubano, pero fue hace seis años y no sé ni donde lo conseguí", se lee en otra parte.

Finalmente, en un audio de WhatsApp, se escucha la voz de Amuruz informar los últimos detalles del evento. "Sí, todo va a estar con toldo (en la fiesta) y tapado en caso llueva", habría pronunciado.

Lo negó todo

Como se recuerda, el exparlamentario Paul García descartó que la tercera vicepresidenta del Parlamento haya organizado su fiesta de cumpleaños. Según indicó, solo "era una invitada más" del evento, y lamentó que se estén diciendo "cosas falsas".

En entrevista a Punto Final, el exintegrante de la representación nacional también rechazó que otro legislador haya asistido a su onomástico; puesto que solo fueron invitados "amigos y conocidos".

"Hay tres cosas falsas que quisiera ser enfático. La primera (que se dice) es que fue una organización de la congresista Amuruz, para nada. Ella fue una invitada más. La segunda es que hubo otra congresista y no es así. Yo he mandado las invitaciones porque son gente conocida y amigos", expresó.

