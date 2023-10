Rosselli Amuruz dice arrepentirse de ir a fiesta donde asesinaron a un periodista: "Me afecta muchísimo"

03/10/2023 / Exitosa Noticias / Política

La tercera vicepresidenta del Congreso de la República, Rosselli Amuruz, reapareció este martes para aclarar su asistencia a una fiesta donde asesinaron a un periodista en Lince.

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria de Avanza País aseguró que no está involucrada en la organización del evento social y reiteró que fue una invitada más.

"Yo no tengo absolutamente nada que ver con la organización de esta reunión. Esta reunión la ha organizado el dueño del cumpleaños con su familia, con tiempo de antelación. Yo fui una invitada más y obviamente por el cariño y la cercanía que tengo con la persona, jamás me hubiera imaginado toda la tragedia que ha ocurrido. A mí me afecta muchísimo", declaró.

Asimismo, la legisladora precisó que la reunión era por el cumpleaños de una persona cercana a ella y evitó responder si dicho individuo es su pareja.

"Yo acudí a una reunión por el cumpleaños de una persona obviamente muy cercana a mí. (¿Es su pareja?) Más allá de ser algo vinculado a mí o no, creo que lo más importante es que ha habido una afectación que ha llegado a la muerte de una persona, de un joven. Lo más importante no es si es que tengo un vínculo o no con esta persona", agregó.

"Fue una mala decisión"

En esa misma línea, Amuruz Dulanto señaló que se informó del asesinato del periodista Christian Enrique Tirado a través de los medios de comunicación.

"Ese día de los hechos procedí a retirarme. Al día siguiente, por los medios de comunicación, es que me entero de ese lamentable suceso. Para mi fue algo muy sorpresivo. Cuando han salido las investigaciones hemos podido presenciar que el culpable de este hecho es alguien que ha estado probablemente dentro de la reunión a la cúal yo acudí", sentenció.

Además, la tercera vicepresidenta del Parlamento indicó que fue una "mala decisión" asistir al evento social, debido a que al día siguiente el Poder Legislativo le realizó un homenaje póstumo al fallecido parlamentario Hernando Guerra García.

"(¿Se arrepiente de ir considerando que había un homeanaje póstumo el otro día?) Si hoy me dieran otra vez la opción de elegir, no lo elegiría. Fue una mala decisión, fue una decisión que no la volvería a repetir, porque lógicamente sé lo que represento. Opté por ir a una reunión de alguien muy cercana a mí (...) Al día siguiente acudí al homenaje de mi colega Hernando Guerra al cual estimo", añadió

De esta manera, la congresista Rosselli Amuruz dijo arrepentirse de asistir a una fiesta donde asesinaron a un periodista en Lince, puesto que dicho suceso le afectó "muchísimo".