Rosselli Amuruz se salva de la censura: Congreso rechaza la moción contra su tercera vicepresidenta

El Pleno del Congreso de la República archivó la moción de censura contra la tercera vicepresidenta del Parlamento, Rosselli Amuruz, iniciativa que fue presentada por presuntamente denigrar la imagen del Legislativo con su asistencia a la fiesta en Lince y las demás irregularidades que la rodean.

Con 51 votos a favor, 37 abstenciones y 15 en contra, el Parlamento no admitió a debate el documento que fue presentado por casi 30 congresistas de las bancadas de Acción Popular, Podemos Perú, Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Unidad y Diálogo Parlamentario, Perú Bicentenario y los no agrupados.

La medida tomada por este sector de parlamentarios fue presentada el último jueves 05 de octubre con el objetivo de sancionar a la legisladora de Avanza País ante las recientes acusaciones en su contra.

Durante el debate, la tercera vicepresidenta del Congreso se disculpó con sus colegas por asistir a la fiesta en Lince cuando el Congreso se encontraba de duelo.

Asimismo, la legisladora se comprometió a resarcir su "grave error" trabajando desde su cargo en la Mesa Directiva donde continuará creando consensos con los distintos grupos parlamentarios.

La congresista de Avanza País se pronunció las acusaciones en su contra y descartó que vaya a renunciar a la tercera vicepresidencia del Congreso de la República pese a un grupo de parlamentarios soliciten su salida tras su asistencia a la fiesta de Paul García en Lince.

"Yo no he cometido un delito. Por ahí escuché a una colega que yo renuncie porque era un acto bochornoso. Acto bochornoso si yo le dijera a mis colegas que estuviera involucrada en un caso de corrupción, pero no es mi caso. (...) Lo he dicho hace un momento, el que renuncia es el que tiene algo que ocultar, yo estoy limpia. He cometido error, pero no un delito", sostuvo el pasado 10 de octubre.