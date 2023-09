Rubén Vargas: "El Gobierno está desarrollando de manera muy exitosa el Plan 'Huevearte'"

En entrevista a Exitosa, el exministro del Interior, Rubén Vargas, consideró, de manera irónica, que el Gobierno está desarrollando una estrategia contra la delincuencia llamada el Plan 'Huevearte'.

Durante diálogo con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, el extitular del Ministerio del Interior (Mininter) indicó que mientras la gestión de Dina Boluarte "pierde el tiempo", los extorsionadores matan y lanzan granadas.

En esa línea, indicó que el Perú, en estos momentos, está atravesando su mayor crisis de seguridad ciudadana. "Es peor a la de la época de los 80 y 90, que nos tocó enfrentar a Sendero Luminoso y el MRTA", sostuvo.

Por otro lado, el exfuncionario señaló que este Gobierno carece de un rumbo fijo tanto que la economía nacional también se encuentra en graves problemas. Al respecto, mencionó que este año el Perú crecerá menos del 1% del Producto Bruto Interno (PBI).

"Estamos viendo que en general el Gobierno está sin rumbo. No hay Gobierno ni políticas públicas, no hay acción frente a los temas más apremiantes, más urgentes. No solamente estamos en una gravísima crisis en tema de seguridad, sino que estamos en una crisis en materia económica. Este año se va a crecer menos del 1% del PBI", añadió en su intervención.