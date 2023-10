Ruth Luque anuncia que votará en contra de solicitud de Dina Boluarte para viajar a EE.UU.

En entrevista a Exitosa, la congresista de Juntos por el Perú-Cambio Democrático, Ruth Luque, anunció que votará en contra de la solicitud de la presidenta Dina Boluarte para viajar a los EE.UU. y participar en la Cumbre Inaugural de Líderes de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica (APEP), organizada por el gobierno de Joe Biden.

Durante diálogo con Manuel Rosas para Hablemos Claro, la legisladora apuntó que su bancada aún no se reúne para consensuar una postura oficial, pero ella mantendrá su negativa al requerimiento de la jefa de Estado.

"No lo voy a autorizar, me voy a mantener en la posición que siempre he tenido. Es mi decisión personal, aún no lo hemos conversado como bancada", contó a nuestro medio.