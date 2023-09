Ruth Luque sobre investigación a miembros de la JNJ: "Estamos ingresando a una fase peor que en los 90"

La congresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Ruth Luque, se pronunció sobre la investigación la investigación del Congreso de la República contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y apuntó que el país está ingresando a "una fase peor que en los 90".

En declaraciones para Agencia Andina, la parlamentaria aseguró que se hace una "interpretación forzada", con el propósito de anular a quien no es del agrado del Parlamento.

"Se hace una interpretación forzada, antojadiza para poder anular a quien no te gusta. Me parece que están instaurando y abriendo un peligroso silenciamiento de altas autoridades. Si vas a perseguir políticamente a alguien por pensar o por criticar estamos ingresando a una fase peor que en los 90", declaró.

Asimismo, la legisladora indicó que en el Perú se está "instalando una lógica de dictadura" y aseguró que en democracia los representantes de los poderes autónomos deben pronunciarse sobre situaciones que amenazan el orden constitucional.

En esa misma línea, Luque Ibarra calificó la investigación contra los miembros de la JNJ como una "revancha política" y manifestó que no se debe tachar a quienes piensen distinto.

"Jamás se me ocurriría anular a un persona por pensar diferente a mí, yo he recibido insultos de otro congresista que me ha 'terruqueado' pero no he pedido que se le anule. Este proceso a la JNJ parece como una revancha política", puntualizó.