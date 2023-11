Séptimo retiro de AFP: Esta es la fecha en la que se aprobaría en el Pleno del Congreso

En entrevista con Exitosa, el congresista José Luna especificó la fecha en la que el Parlamento daría luz verde finalmente a la propuesta sobre el séptimo retiro de la AFP.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el parlamentario de la bancada de Podemos Perú estimó que en una semana sería aprobado el proyecto de ley.

"He pedido que la próxima semana se debata y se apruebe el dictamen. Lo que planté el presidente de la Comisión, nosotros votaremos ahí. Ya contamos con mayoría", declaró para nuestro medio.

El dictamen que propone un retiro de hasta 19 800 soles de la AFP podría debatirse y aprobarse a nivel de Comisión a más tardar el miércoles 29 de noviembre. Sin embargo, luego debe ser ratificada en el Pleno del Congreso.

Como se recuerda, el último miércoles, Julio Velarde participó en la sesión en la que comisión de Economía del Congreso discutía el proyecto de ley que permitiría un séptimo retiro de los fondos AFP.

Durante su intervención, el jefe de la entidad financiera reiteró la magnitud de los retiros autorizados hasta la fecha. Asimismo, mencionó que la liberación de los aportes ascendería a cerca de S/30 millones.

"Con los montos que se está discutiendo, no veo que cuesten tanta presión sobre la inflación, porque muchos de los que van a retirar no necesitan la plata. Van a ponerlo a depósito a plazo u otra opción. No creo que vayan a gastarlo", expresó.