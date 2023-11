Séptimo retiro de AFP: José Luna califica de "vocero de los bancos" a Julio Velarde por su postura en contra

En entrevista con Exitosa, el congresista de Podemos Perú, José Luna, calificó al presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, de "vocero de los bancos", luego que el titular del BCR se mostrara en contra del séptimo retiro de AFP argumentando que "muchos de los que van a retirar no necesitan la plata".

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el parlamentario señaló que el representante del BCR estaría apoyando la posición del Ejecutivo, quien tendría una desconexión de las necesidades actuales de la población.

"Es un oligopolio de bancos los que van a ganar $5000 millones si no sale esto (el proyecto de ley de retiro de AFP)", agregó.

Como se recuerda, el último miércoles, Julio Velarde participó en la sesión en la que comisión de Economía del Congreso discutía el proyecto de ley que permitiría un séptimo retiro de los fondos AFP.

Durante su intervención, el jefe de la entidad financiera reiteró la magnitud de los retiros autorizados hasta la fecha. Asimismo, mencionó que la liberación de los aportes ascendería a cerca de S/30 millones.

"Con los montos que se está discutiendo, no veo que cuesten tanta presión sobre la inflación, porque muchos de los que van a retirar no necesitan la plata. Van a ponerlo a depósito a plazo u otra opción. No creo que vayan a gastarlo", expresó.