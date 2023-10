Sigrid Bazán: "La salida de Rosselli Amuruz de la tercera vicepresidencia del Congreso está más cercana que lejana"

En entrevista con Exitosa, la congresista Sigrid Bazán consideró que su colega parlamentaria Rosselli Amuruz se encontraría próxima a su salida del cargo de tercera vicepresidenta del Congreso de la República.

Durante el diálogo con Jesús Verde en Hablemos Claro, la parlamentaria dejó entrever que el retiro de la legisladora de Avanza País sería incentivado por el propio bloque que mostró su apoyo a la Mesa Directiva.

Bazán precisó que la congresista Amuruz tendría toda la potestad de salir de fiesta con la habitualidad que cualquier ciudadano peruano pueda tener; sin embargo, su crítica está dirigida a las presuntas mentiras y supuestos gastos de presupuesto del Estado.

En esa línea, indicó que existen algunos parlamentarios que "aprovechan" la semana de representación para realizar actividades afines únicamente un día y, aún así, cobran los S/2800 de este concepto. La legisladora de la bancada de Cambio Democrático - Juntos por el Perú señaló que esto sería lo que habría ocurrido con la vicepresidenta del Parlamento.

"Si uno decide salir más o uno decide salir menos, aquí la 'cucufatería' no da pie a una investigación. A mi lo que me preocupa, (...) es cuando se habla de gastos de semana de representación cobrados, pese a no haber realizado actividades", señaló.

"En esa semana de representación, entiendo que la congresista Amuruz no ha puesto fechas o no ha dado informes. (...) Es bueno analizar las constantes mentiras que la ponen en la fiesta, que ya no es vida social, que termina en asesinato, sobre la cual ella no ha dicho toda la verdad", acotó.