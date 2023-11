"Su estado de emergencia tuvo un muerto por día": Bancada de Perú Libre ratifica censura del ministro del Interior

En entrevista con Exitosa, la vocera de la bancada de Perú Libre, Margot Palacios, ratificó que la agrupación parlamentaria del lápiz votará en bloque a favor de la censura al ministro del Interior, Vicente Romero.

Durante el dialogo con Nicolás Lúcar en 'Hablemos Claro', la representante de Perú Libre precisó que durante el estado de emergencia dispuesto por el gobierno de Dina Boluarte se habría registrado un muerto por día.

"La bancada de Perú Libre va a votar a favor (...) hemos promovido la moción de censura en relación a los actos funcionales que viene incumpliendo o no teniendo la capacidad de cumplirlas el ministro del Interior", declaró a nuestro medio

Por otro lado, criticó el apoyo conjunto de los distintos alcaldes hacia el titular del Ministerio del Interior (Mininter), asegurando que es preocupante dicho respaldo, sobre todo porque Romero Fernández a demostrado una clara incapacidad para cumplir el cargo durante este último periodo.

En esa línea, se mostró convencida de que este miércoles definitivamente Vicente Romero será censurado debido a que además de Perú Libre, existen otros partidos políticos que están dispuestos a apoyar dicha medida.

"Viendo que existen esas dos mociones con las firmas de los diferentes colegas congresistas que integran las bancadas entendemos que sí, hoy se va a censurar al ministro por no tener las capacidades y las competencias para plantear verdaderas estrategias en materia de seguridad ciudadana", acotó Palacios Huamán.

En declaraciones a nuestro medio, el congresista de la agrupación del lápiz, Américo Gonza, recalcó que con el objetivo de ahorrarle tiempo al Congreso de la República y al país, Romero Fernández debió renunciar desde hace ya bastante tiempo; sin embargo, no logran entender cuál es la razón por la que sigue aferrándose al cargo.

"En aras de ahorrarle el tiempo al congreso y al país, debió renunciar hace mucho tiempo atrás, no entendemos cuál es la razón por la que no da resultados y no quiere dejar el cargo", señaló.