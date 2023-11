Temor en El Agustino y La Victoria: Minedu no descarta retorno a clases virtuales tras amenaza de 'Los Gallegos'

La titular del Ministerio de Educación (Minedu), Miriam Ponce, no descartó el regreso de las clases virtuales en los colegios de El Agustino y La Victoria, ello tras la amenaza de la banda criminal identificada como 'Los Gallegos'.

Tras participar en el II Encuentro Nacional por los Aprendizajes en Ucayali, la ministra de Educación indicó que la prioridad de su sector es garantizar que los alumnos no pierdan clases y anunció que dicha decisión será tomada por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana.

"Tenemos que garantizar que los alumnos no pierdan las clases, y se está evaluando si tienen que ir o no a la virtualidad, pero siempre poniendo por delante la seguridad de los niños, y la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana adoptará las medidas más adecuadas", declaró.

Asimismo, Ponce Vertiz anunció que su cartera está coordinando con el Ministerio del Interior (Mininter) para que efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) resguarden los exteriores de las instituciones educativas de dichos distritos.

En entrevista con el coronel PNP José Manuel Álvarez, jefe de la DIVPOL Centro 2, reconoció que la institución policial aún no sabe si son reales los presuntos videos de 'Los Gallegos', banda criminal venezolana, en donde amenaza a mototaxistas peruanos.

Durante el diálogo con Manuel Rosas en Exitosa Perú, señaló que no se ha podido comprobar la veracidad del registro de los condenables anuncios de la organización criminal 'Tren de Aragua', presente en la mayor parte de Latinoamérica.

"(¿No tenemos ese dato tan básico?) No lo tenemos, pero (...) está en un tratamiento especial. (...) No es un trabajo de la noche a la mañana, hay que darle paciencia a estos temas. No tenemos ese dato," declaró para nuestro medio.