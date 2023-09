Víctor Polay Campos: Excabecilla terrorista del MRTA no está pidiendo reparación económica ni su libertad, según su abogado

Entrevista a Exitosa, el abogado de Víctor Polay Campos, César Oyola, negó que el excabecilla terrorista del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), esté buscando, a través de la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado peruano, una reparación económica o su libertad.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el letrado sostuvo que en esta última semana se estuvo hablando "falsedades" frente al referido caso, tras la admisión de la demanda del organismo supranacional.

En ese sentido, el jurista indicó que la solicitud de Polay Campos es para que se vea "el trato inhumano" al que estuvo sometido. Según indicó, el requerimiento data del 2002 cuando pidieron a la Fiscalía que constante a las torturas a la que habría sido víctima el exmerretista. No obstante, el Ministerio Público ignoró el caso por cinco años.

Por tal motivo, Oyala dijo que llevaron el caso a la CIDH, en el 2007, quien tardó 16 años en compartir un dictamen, debido a que sus procesos siempre son "larguísimos"

"Solamente se está viendo el trato inhumano, degradante (...) Como sabemos, los procesos de la CIDH son larguísimos. Esto viene desde el 2002, cuando denunciamos al Ministerio Público por las torturas al señor Polay, ahorita no estaríamos hablando sí el MP investigaba esta tortura, que viene del 1992 a 1999. La Fiscalía en cinco años no investigó el caso", agregó.

En esa línea, la defensa legal indicó que el excabecilla del MRTA le confesó que "jamás aceptaría" que el Perú le otorgue una reparación económica; puesto que es consciente de los actos que ha realizado y acepta su condena por 35 años de cárcel.

"No hay ningún caso, en el que la CIDH haya indemnizado por terrorismo, no hay, en lo absoluto. Además, me ha confesó el señor Víctor Polay que él jamás aceptaría eso por los actos que ha hecho", añadió en su intervención.