(VIDEO) Alberto Fujimori reaparece en audiencia y pide ejecutar sentencia del TC que le concedió indulto humanitario

El expresidente Alberto Fujimori reapareció en una audiencia de la Tercera Sala Constitucional de la Corte de Lima, donde se evalúa el recurso de hábeas corpus presentado por su defensa legal. Aquí, el exmandatario pidió que se ejecute la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que le concedió indulto humanitario en 2017.

En la sesión del Poder Judicial, el exjefe de Estado sostuvo que la anulación del dictamen del TC fue "injusta". Asimismo, indicó que su estado de salud se encuentra bastante deteriorado, ello para argumentar su pedido.

"Considero que la anulación del indulto humanitario fue totalmente injusta y sin fundamento alguno, yo me encuentro con una salud deteriorada. Tengo 85 años, desde la anulación del indulto en el año 2017, he tenido una intensificación de la gravedad de mi salud", expresó.

"En octubre del 2021, me presenta un cuadro de infarto, tengo el corazón con un infarto agudo de miocardio y además la enfermedad pulmonar intersticial difusa e idiopática, que está dentro del grupo de fibrosis pulmonar, y me ha hecho oxigenodependiente para las horas de la noche", añadió en su intervención.

"Yo me considero inocente, porque he sido condenado por un supuesto agravado cuando claramente no fue así. Los crímenes de la Cantuta y Barrios Altos por una autoría inmediata que no coincide con la realidad de la época porque la estrategia que aplicó mi gobierno, a diferencia de los años 80, fue una estrategia de total respeto a los Derechos Humanos", agregó.