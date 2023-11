Vocero de FP sobre mención de César Revilla en chats del exasesor de Patricia Benavides: Es una práctica común

El vocero de Fuerza Popular (FP), Eduardo Castillo, minimizó la mención de César Revilla en los chats del exasesor de la fiscal de la Nación, Jaime Villanueva, ello en el marco de las investigaciones contra Patricia Benavides.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario aseguró que dicho encuentro no le preocupa a la bancada, debido a que es " una práctica que se hace todos los días" en el Congreso de la República. También, apuntó que las instituciones envían a coordinadores para que puedan interceder citas ante un legislador.

"No he conversado con el congresista Revilla, no es un hecho que a nosotros nos preocupe porque es una práctica que se hace todos los días en el Congreso de la República. Todas las instituciones envían a coordinadores parlamentarios para que puedan interceder alguna cita ante algún legislador al que no tienen llegada. Esas conversaciones no tienen nada de novedoso", declaró.