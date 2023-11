Zoraida Ávalos: "Yo tenía fe y confianza que la verdad iba a ser conocida"

En entrevista con Exitosa, la suspendida fiscal suprema Zoraida Ávalos se pronunció tras develarse la presunta organización criminal en la alta dirección del Ministerio Público, la cual habría sido liderada por Patricia Benavides.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, la magistrada aseguró que la verdad ha "salido a la luz", tal como ella lo había manifestado desde que se dio la inhabilitación en su contra.

La exfiscal de la Nación señaló que las nuevas revelaciones confirmarían que su inhabilitación respondió a un asunto político, sin un criterio jurídico.

Ávalos resaltó que el trabajo del equipo de la fiscal Marita Barreto ha permitido "armar el cuadro" y demostrar con pruebas que la decisión del Congreso habría sido arbitraria.

"Mi inhabilitación siempre respondió a un tema inminentemente político, no hubo criterio jurídico. Siempre dije que cuando me inhabilitaron se sentó un precedente nefasto. De aquí en adelante, cualquier magistrado que saque un pronunciamiento que no le agrade al poder de turno, le va a pasar lo que me está pasando a mi", expresó.