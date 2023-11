Sigue estos pasos para aprender a editar videos de marketing fácilmente

23/11/2023 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Si te dedicas al marketing digital y te especializas en áreas como el SEO, puede que no tengas muchos conocimientos de edición de video. Y, hace algunos años, esto no importaba. El SEO era una cosa y las campañas publicitarias de video eran otra muy distinta. Lo habitual era que cada cosa fuese organizada por una empresa diferente, y, por eso, el marketing digital se mantuvo durante bastante tiempo ajeno a la publicidad audiovisual.

Sin embargo, en los últimos tiempos son cada vez más las empresas de marketing digital que empiezan probando un editor de videos gratis para ofrecer algunas soluciones rápidas a sus clientes, y, después, terminan incorporando una suite tan completa como Wondershare Filmora a catálogo de herramientas digitales. Las campañas de marketing digital pasan de forma cada vez más ineludible por el video, así que te conviene aprender a editar cuanto antes.

Tomando como referencia los consejos de empresas SEO tan populares como Ahrefs y SEMrush, hemos elaborado una completa guía para ayudarte a explorar la edición de videos y las principales claves del video marketing en el ámbito digital. Incorporar la edición de video a tu abanico de talentos será una gran manera de abrirte camino en el mundo del marketing digital, ¡así que prepárate para convertirte en todo un especialista!

¿Cuál será la importancia del video marketing en 2024?

El auge de los videos en todas las redes sociales está siendo evidente en los últimos años, y no deja de acelerarse cada día más. Las plataformas de más crecimiento son TikTok y YouTube, mientras que Facebook e Instagram están pasando por dificultades para seguirles la estela. Incluso X, la nueva 'app para todo' de Elon Musk, está apostando cada vez más por el video. Y esta tendencia no está quedando confinada solo a las redes sociales.

La prensa digital, que ya se vio obligada a reciclarse en su día para abandonar o reducir sus impresiones en papel, está adoptando cada vez más el formato de video para incorporarlo a sus publicaciones digitales. Los diarios online, entonces, se asemejan cada vez más a las webs de plataformas televisivas como la CNN o la BBC. El video, sencillamente, es lo que moviliza más a la audiencia, y por eso está convirtiéndose en un formato casi omnipresente.

Por eso, editar videos es una habilidad cada vez más buscada en las agencias de marketing, así que realmente te conviene aprenderla si quieres multiplicar tus posibilidades de abrirte camino en cualquiera de ellas... ¡o establecer la tuya propia! Las campañas publicitarias necesitan incorporar el video cada vez más, así que ¿por qué no aprender a dominar los procesos de edición y crecer profesionalmente?

Si quieres iniciarte en el marketing de video, ¡estos consejos te servirán!

Tanto si ya llevas tiempo dándole vueltas a la idea de empezar a trabajar en el marketing de video como si acabas de tomar la decisión de probar esta especialización, tenemos preparados para ti algunos consejos que pueden ayudarte a crecer más deprisa en este ámbito. ¡Enseguida vas a descubrir que el video marketing está mucho más al alza de lo que pensabas!

Define claramente a tu audiencia . Tener claro cuál será tu audiencia en cada campaña es fundamental para poder planificar adecuadamente todos tus videos publicitarios. Esto te permitirá definir el tipo de lenguaje que usarás, la clase de video que publicarás en cada caso, e incluso la plataforma por la que optarás para publicarlo.

Diversifica tus campañas. No es suficiente con lanzar un anuncio publicitario y esperar que ofrezca resultados inmediatos. Te conviene hacer campañas publicitarias diversas que estén compuestas por una amplia variedad de videos y que ofrezcan a los clientes potenciales un amplio abanico de mensajes convincentes.

Analiza al detalle el 'feedback'. Cada video que publiques será diferente del resto, y generará una reacción distinta. Debes hacer todo lo posible para valorar estas reacciones, tanto revisando los comentarios como dándoles un repaso a las analíticas que TikTok, YouTube o Instagram te ofrecerán sobre cada video.

Un gran carisma supera a un gran presupuesto. En el siguiente apartado veremos que no es necesario tener un gran presupuesto para lanzar una buena campaña de marketing digital. Ten presente que el carisma y un guion bien elaborado acostumbran a superar el rendimiento de los videos con el mejor presupuesto.

¿Tienes pocos recursos? Así puedes crear buenos videos de marketing

Cualquier agencia de marketing digital que esté comenzando su recorrido se ve en la necesidad de limitar su presupuesto y ceñirse solo a los gastos más imprescindibles. ¡Pero no te preocupes! Decíamos antes que no es necesario tener el presupuesto de las grandes empresas para poder lanzar campañas de marketing digital que tengan éxito. Estos son algunos consejos que puedes tomar como referencia si no puedes gastar demasiado en tus campañas:

Céntrate en el lado humano . Los usuarios de las principales redes sociales están buscando cada vez más conectar con personas, no con empresas ni con máquinas. La elección del actor principal de tus videos desempeñará un rol clave a la hora de determinar el éxito o el fracaso de una campaña de video marketing.

Usa un editor de video todo-en-uno. En lugar de invertir en cuatro o cinco herramientas diferentes, opta por un editor de video como Wondershare Filmora que te ofrezca todas las herramientas que necesitas en una sola aplicación, ¡y, además, mediante un pago único!

Define con precisión a tu audiencia. Si tienes que pagar a plataformas como YouTube o TikTok para que hagan circular tus anuncios, asegúrate de dirigirlos a la audiencia perfecta. Esto hará que el coste por clic sea mucho más reducido, multiplicando así el rendimiento de tus campañas.

Apuesta por lo que funciona mejor. Analiza siempre el rendimiento de cada campaña de video, y toma buena nota de las métricas que ofrecen mejores y peores resultados. Rígete siempre por estos parámetros, y trata de conseguir que cada nuevo video funcione mucho mejor que los anteriores.

¿Cómo crear tu primer video de marketing? Tutorial paso a paso

Ahora seguramente ya tendrás tu estrategia bastante más clara, así que vamos a guiarte paso a paso por el proceso de crear videos de marketing para tus campañas. Se trata de un proceso que sigue unos pasos generales más o menos comunes a todas las campañas, pero, por supuesto, las siguientes son solo unas pautas que podrás adaptar para cada proyecto según lo consideres necesario.

Planifica la campaña. Antes de empezar a trabajar en tus campañas de video, es fundamental que las planifiques al detalle. Definitivamente no quieres tener que modificar una campaña de manera abrupta cuando ya llevas días de trabajo o, peor aún, después de pagar a diferentes freelances. Redacta varios guiones. Tras tener claro el tipo de campaña que quieres lanzar, deberás ponerte a redactar varios guiones para tus videos. Lo ideal es que redactes más guiones de los que necesitarás en última instancia, porque de esta manera podrás contrastarlos con tu cliente y tu equipo para elegir los mejores. Graba el guion. Seguidamente deberás organizar la grabación del guion, que puede ser simplemente mediante una grabación de voz en off, o puede requerir la contratación de un actor para grabar en un estudio. Graba la totalidad del guion, preferiblemente con varias tomas, y úsala como referencia para el montaje final. Monta el video. Ahora llegará el momento de montar el video con un editor como Wondershare Filmora. Carga en la línea de tiempo los clips de video y la pista de sonido del guion grabado. Haz un primer montaje que te sirva como referencia para pulir el proyecto final en los siguientes pasos. Completa el montaje. Termina de montar el video agregando filtros, efectos, clips de video procedentes de bibliotecas multimedia, títulos, y cualquier otra característica que consideres necesaria para que el video destaque todavía más. ¡No olvides poner especial cuidado con la música de fondo! Publica la campaña. ¡Ya casi estás! Ahora que tienes tu video listo, puedes publicarlo en la plataforma donde quieres lanzar tu campaña publicitaria. Asegúrate de exportarlo en el formato correspondiente, y pon mucho cuidado a la hora de seleccionar los perfiles demográficos hacia los que dirigirás tu campaña.

¡Adéntrate en el mundo del video marketing con Wondershare Filmora!

Wondershare Filmora

¡Descubre la enorme variedad de posibilidades que Wondershare Filmora pone a tu disposición para conducir tus campañas de marketing hacia el éxito! ¿Te preguntas cómo puedes añadir filtros y efectos únicos para tus videos? La respuesta es Wondershare Filmora. ¿No sabes cómo quitar la marca de agua de un video? ¡De nuevo, la solución está en Filmora! ¿Buscas un editor de video con su propia biblioteca musical? Seguro que ya sabes la respuesta...

Wondershare Filmora es el editor de video todo-en-uno con el que vas a poder hacer todo lo que necesites en tus proyectos de marketing de video. Su lista de herramientas es casi interminable, su interfaz es sorprendentemente fácil de usar, su inteligencia artificial te permitirá llevar tus proyectos al siguiente nivel, ¡y todo eso no cuesta más de 300 soles en un pago único! ¡Aprovecha esta oportunidad y consigue ahora el nuevo Wondershare Filmora 13!