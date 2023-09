EG.5 en Perú: Ministro de Salud descarta declaratoria de emergencia por llegada de nueva variante de Covi-19

El ministro de Salud, César Vásquez, aseguró que el Minsa no ha contemplado la posibilidad de instaurar una declaratoria de emergencia tras la confirmación de los dos primeros casos de la variante de la Covid-19, EG.5, en el Perú.

La aclaración del titular del Ministerio de Salud tuvo lugar en la conferencia de prensa brindada por la cartera este viernes, donde se refirió a las medidas que podrían tomar para frenar la expansión del virus. Al respecto, sostuvo que tampoco han planteado posibles aislamientos o restricciones en nuestro país.

"Hacemos un llamado a la población para decirles que, si bien estamos en alerta por la llegada de esta variante al país, no estamos en una situación de emergencia. No se ha previsto aislamientos, ni restricciones, mucho menos declaratorias de emergencia", declaró esta mañana.

En esa misma línea, el ministro de Salud insistió que para evitar las mencionadas medidas de emergencia, el actuar de la población peruana tendrá un papel importante.

Según declaró César Vásquez, si la ciudadanía acude a completar sus esquemas de vacunación, no habrían "por qué alarmarse" ante la baja letalidad que presenta la variante EG.5.

"Si la población hace su parte y se vacuna, sobre todo los pacientes en grupos de riesgo definidos, no hay por qué alarmarse, no hay por qué preocuparse más de la cuenta. Vamos a manejar tranquilamente, con nuestra sistema de salud, este problema sanitario. Si no nos vacunamos, puede que (el virus) avance tan rápido que aumente la cantidad de pacientes", señaló.