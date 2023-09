Ministro de Salud tras confirmarse casos de variante EG. 5 de Covid-19: "Vacunarse es la única opción"

En entrevista exclusiva con Exitosa, el ministro de Salud, César Vásquez, confirmó la presencia en el país de dos casos de la variante EG. 5 de la Covid-19 y señaló que la población deber "tener claro que vacunarse es la única opción" para protegerse.

Además, señaló que como Gobierno garantizarán la disponibilidad de vacunas en todo el territorio nacional, tanto en establecimientos de salud del Minsa como de EsSalud se tiene la cantidad suficiente de vacunas.

Durante diálogo con Katyuska Torres y Pedro Paredes para Exitosa Te Escucha, el titular del Minsa mencionó que la responsabilidad más importante en estos momentos se encuentra en manos de la población, la cual debe completar su esquema de vacunación.

Asimismo, Vásquez señaló que sobre los casos confirmados de la nueva variante, ambos son leves y no requieren de hospitalización, ello producto de que los contagiados cuentan con sus vacunas completas.

Según el titular del Minsa, si bien se ha demostrado que esta variante no tiene mayor letalidad, en pacientes vulnerables o con enfermedades crónicas puede ser letal. "No bajemos la guardia, estemos alerta", afirmó César Vásquez.

De tal forma, el ministro de Salud manifestó que sería una gran irresponsabilidad no aprovechar la disponibilidad de vacunas a la que puede acceder la población.

"Si hay pacientes que no tienen la posibilidad de acudir al establecimiento de salud por razones de que no hay quien lo acompañe o no pueden desplazarse, pueden llamar a la línea 113 y nosotros vamos a enviar una brigada para que pueda visitarlo a su casa", afirmó.