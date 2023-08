Ojeras: ¿Es normal tener bolsas debajo de los ojos pese a dormir bien?

04/08/2023 / Exitosa Noticias / Salud

Dormir bien es considerado si es que como mínimo lo haces por 8 horas diarias, además de las condiciones para hacerlo placenteramente como poco bullicio, poca luminosidad, entre otros. Si se ha seguido "al pie de la letra" estos requerimientos, a qué se debe que algunas personas sigan presentando ojeras en el rostro. Conozcamos las razones en la nota.

¿Qué son la ojeras?

Estas son consideradas manchas oscuras debajo de los ojos debido a la acumulación de grasas, toxinas y agua.

Además, cabe precisar que la piel de dicha zona es 4 veces más fina que la del resto del rostro y, por ese motivo, los vasos sanguíneos son fácilmente más visibles. Estos a su vez, vienen acompañados con bolsas debajo de los ojos, lo que da un aspecto cansado y de envejecimiento.

Motivos de aparición

Estrés, ansiedad o cansancio: estos episodios son determinantes para el surgimiento de las ojeras. Estos se pueden mejorar cambiando hábitos rutinarios que mantengan una organización mejor del día a día, así como la inclusión de ejercicios para estar menos inquietos. Mala alimentación: debe considerarse una baja ingesta de sal en las comidas para no retener líquidos. En vez de ello, se sugiere el consumo de alimentos ricos en vitaminas y minerales como el potasio que combate el problema anterior. Genética: hace que algunas personas tengan una coloración más oscura (hiperpigmentación) de lo habitual por temas hormonales como la secreción en abundancia de melanina. Alergias: algunos tipos pueden congestionar los vasos sanguíneos del contorno de ojos. Ante ello, debe ir a un especialista para tratarlo. Cuestiones farmacológicas: en el caso de haber sido recetado con colirio, algunas personas reaccionan, como efecto secundario, con un color más oscuro en la zona de debajo de los ojos. Ante ello, debe pasar por la revisión de un oftalmólogo para que trate este episodio.

Recomendaciones

Aplicación de gel y crema para contorno de ojos

Realizar tratamientos caseros como paños con agua fría o máscaras de gel frio, los cuales, aportarán efectos vasoconstrictores en la zona.

o máscaras de gel frio, los cuales, aportarán efectos vasoconstrictores en la zona. Utilizar compresas de manzanilla o rodajas de pepino, también en el área de debajo de los ojos.

Importante: el maquillaje no elimina las ojeras, solo las camufla. En ese sentido, un corrector de ojeras unificará el tono de esa parte oscurecida con la del resto de la cara, donde se notará mejora en las imperfecciones y dando una sensación de "haber descansado lo suficiente". No obstante, se debe de prever el cosmético que vayas a adquirir para no padecer de una reacción alérgica y empeoren los síntomas de las bolsas de debajo de los ojos.

De esta manera, conocimos qué son las ojeras y por qué es que aparecen pese a haber dormido adecuadamente. Más que no dormir bien la noche anterior, la genética también influye en demasía.