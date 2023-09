SJL: Madres de olla común 'Niño Guerrero de Jesús' preocupadas por desabastecimiento de agua

Gran preocupación ha generado el anuncio del corte de agua por hasta cuatro días en la olla común 'Niño Guerrero de Jesús', ubicada en San Juan de Lurigancho (SJL), debido a las dificultades para abastecer con alimentos a las 115 personas que se benefician de la misma.

Ubicada en la agrupación familiar 12 de Diciembre Segunda Etapa, en el sector Huáscar, la olla común pasa por una complicada situación. No cuentan con el servicio de gas y preparan sus alimentos en una olla de piedra con leña, siendo el agua fundamental en el proceso de cocina de las porciones para sus beneficiarios.

Mayra Pauda Guerrero, quien es parte de la asociación, conversó con nuestro medio para manifestar su preocupación ante la falta de agua por cuatro días que tendrá la zona, y cree que probablemente sean más días sin el recurso.

"Queremos que vean nuestra realidad. Estamos preocupadas porque no tenemos agua, solo tenemos un tachito para llenar. Dicen que no habrá agua 4 días, pero no les creemos, sabemos que se irá más tiempo, seguramente una semana", indicó.