Villa El Salvador: Olla común 'Mi Niño Jesús' no puede cocinar por falta de agua

La olla común 'Mi Niño Jesús' de Villa El Salvador está viviendo un momento difícil. La falta de acceso al servicio de agua está impidiendo que este grupo de valerosas mujeres puedan cocinar y ayudar a las 120 personas beneficiarias que dependen de la ollita.

La presidenta de 'Mi Niño Jesús', María Luz Salazar Guerra, se pronunció sobre esta difícil situación y señaló que la cisterna que las provee de agua solo está pasando una vez por semana. Según relató en Exitosa, dicha frecuencia es insuficiente para poder abastecer a las personas vulnerables de este sector de VES.

"No está pasando la cisterna, el agua escasea bastante, nosotros la utilizamos bastante para cocinar. Nos hemos quedado bastante tiempo sin agua, no tenemos, por falta de agua, no hemos cocinado estos días y las personas se perjudican, se quedan sin alimento", declaró a nuestro medio.