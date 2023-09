VMT: miembros de olla común 'Jehová Jireh' en Ticlio Chico denuncia que cuentan con agua una vez a la semana

La olla común 'Jehová Jireh', ubicada en la zona de Ticlio Chico, en Villa María del Triunfo, pasa un complicado momento. La zona no solo se verá afectada por el corte de agua de Sedapal el próximo 6 de octubre, sino que denuncian que el servicio no llega a su área desde hace más de 20 años.

Dicha organización benéfica está dentro del asentamiento humano Ciudad de Gozen, que se encuentra en las zonas más altas del distrito de Villa María del Triunfo.

En diálogo con Exitosa, la señora Graciela, quien es miembro y beneficiaria de esta ollita, dio a conocer que la situación por la falta de agua es una preocupación constante y hasta ha aprendido a convivir con ello.

"Es una preocupación bastante grande.porque hace 20 años no tenemos ni agua ni desagüe. Nosotros vamos a pedir abajo agua con baldes, pero cómo va a haber corte no sabemos qué vamos a hacer", declaró.

Durante la conversación con nuestro medio, la señora Graciela informó que su olla común le compra agua a zonas inferiores del asentamiento humano, desde donde trasladan el agua en baldes.

"El corte no nos afecta directamente, pero si la parte baja no tiene agua no tendremos cómo darle de comer a los que vienen. Es necesaria el agua, porque de esta cocinamos, hacemos desayuno, lavamos los servicios y otras cosas", comentó.