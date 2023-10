¿Adiós a Facebook gratis? Mark Zuckerberg empezaría a cobrar 14 dólares mensuales para su usar la red social

03/10/2023 / Exitosa Noticias / Tecnología

Lasa redes sociales dejarían de funcionar tal y como las conocemos hoy en día, pues se ha anunciado que Mark Zuckerberg estaría considerando empezar a cobrar 14 dólares por usar algunas redes sociales de Meta (conglomerado que agrupa a Facebook, Instagram, Whatsapp y Threads), las cuales funcionarían con una nueva función premium.

Cabe resaltar que, las redes sociales son parte esencial en pleno 2023, pues más allá del entretenimiento y uso cotidiano de sus usuarios, muchas otras personas y empresas la usan para trabajar haciendo campañas multiplataforma en las mencionada redes sociales.

¿Por qué se empezará a cobrar?

La noticia surgió después que hace algunas semanas, The New York Times publique un artículo en el que informaba que Meta estaba considerando lanzar versiones de paga de Facebook e Instagram en respuesta a las política de privacidad de la unión Europea (UE) que pondrían fin a la recopilación de datos que usan ambas redes sociales.

Como se sabe, esta recopilación de información se usaba para generar 'big data' y segmentar publicidad personalizada para los usuarios teniendo en cuenta sus intereses, ubicación, sexo, edad, entre otros.

La publicación del medio estadounidense conversó con tres ejecutivos de Meta, quienes prefirieron estar en el anonimato y contaron varios detalles de los cambios que se harían en la empresa americana.

Ellos revelaron que la idea de Mark Zuckerberg es que los usuarios de Europa puedan elegir qué versión de Facebook e Instagram emplear: la gratuita que muestra anuncios y recopila datos o la premium a la que puedes acceder pagando una suscripción mensual.

¿Cuánto costará usar Facebook?

En un artículo de The New York Times, no se mencionaron los precios de las plataformas premium, pero según un informe de The Wall Street Journal, se indicó que el costo mensual sería de 14 dólares. Aún no está claro si la suscripción estará disponible solo para usuarios europeos o para personas en todo el mundo.

Según la información, el costo de 14 dólares sería para usuarios de Facebook e Instagram en dispositivos móviles. Para la versión de escritorio, la tarifa sería de 10 dólares, con un adicional de 5 dólares por cada cuenta vinculada.

De esta forma, las redes sociales como las hemos conocido desde hace más de una década dejarían de funcionar como siempre, pues Mark Zuckerberg tiene en mente implementar versiones premium de Facebook e Instagram por un precio de 14 dólares, esto en respuesta a las políticas de datos de la Unión Europea.