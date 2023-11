"Es mejor que Tinder": Mujer revela que utiliza LinkedIn para encontrar a su pareja ideal

27/11/2023 / Exitosa Noticias / Tendencias

En un mundo digital repleto de aplicaciones de citas, donde Tinder se lleva la corona, emerge una historia sorprendente desde Singapur. Una mujer, identificada como @candi.licipus en TikTok, ha proclamado que LinkedIn, la red social laboral por excelencia, supera las expectativas de búsqueda de pareja. En esta nota, exploraremos las justificaciones de esta afirmación y la reacción viral que ha desencadenado.

Mejores filtros en LinkedIn

En su revelador video de TikTok, @candi.licipus desglosa cómo LinkedIn ofrece una perspectiva única en la búsqueda de la "pareja perfecta". La plataforma LinkedIn, conocida por conectar profesionales, permite aplicar filtros detallados, como el grado académico, la profesión y el país de origen.

La usuaria de TikTok expresó su interés en médicos, abogados y financieros, aunque señaló con humor la ausencia de un filtro para la altura. No obstante, asegura que las fotos proporcionan material para análisis.

"Estoy buscando médico, abogado, financiero. (...) Desafortunadamente, no puedo filtrar por altura, pero al menos hay fotos muy bonitas en las que puedo hacer algunos análisis", explicó la mujer singapurense en su corto video de TikTok.

Reacciones en redes sociales

Las declaraciones de la mujer singapurense desencadenaron una oleada de comentarios y reacciones en las redes sociales. Usuarios de TikTok respondieron con ingenio y entusiasmo, destacando la preferencia por LinkedIn sobre Tinder.

Comentarios como "No dejes de lado a los técnicos", "LinkedIn > Tinder", "Enséñame cómo acercarme a ellos", "Ella entendió todo", "No lo había pensado, pero suena excelente" inundaron la sección. La popularidad del video de la singapurense se refleja en sus cifras: más de 2 millones de visualizaciones y 150 mil 'me gusta', consolidando su estatus viral.

Mensajes inapropiados en LinkedIn

Cabe recordar que según una investigación de Passport-photo.online, aproximadamente el 91% de las 1000 usuarias de LinkedIn encuestadas ha experimentado recibir mensajes inapropiados o con intenciones de citas en más de una ocasión. Estas conductas han llevado a que un 74.18% de las usuarias consultadas disminuyan su actividad en la plataforma.

En un mundo donde reinan las citas tradicionales, la historia de la mujer singapurense (@candi.licipus) destaca por su originalidad al explorar LinkedIn, diseñada para conexiones profesionales, como un terreno inexplorado para encontrar pareja. La resonancia viral demuestra que la idea ha capturado la imaginación de muchos. ¿Será esta plataforma la próxima frontera para el amor digital? La respuesta está en manos de quienes buscan más allá de lo convencional.