Hincha acusa a Alianza Lima por bajo rendimiento de la selección peruana: "Siempre la culpa lo tienen los cag.."

La selección peruana continúa generando fuertes críticas y lamentos entre la hinchada en general y en los entendidos del fútbol. En esta ocasión, un aficionado, tras la derrota ante Argentina, arremetió contra el club Alianza Lima como el culpable del bajo rendimiento de la 'Blanquirroja'. ¿Por qué? Aquí te lo contamos.

Arremeten contra Alianza Lima

En Futboleros 2.0, uno de sus reporteros se encontraba entrevistando a los hinchas que salían del Estadio Nacional tras el partido de Perú y Argentina, en el que la selección peruana perdió 2-0 ante dos goles de Lionel Messi.

Un hincha peruano, visiblemente descontento, expresó su opinión: "Yo creo que la culpa no la tiene Reynoso. El fútbol perdió seriedad cuando (Alianza Lima) subió a la mesa . Allí fue el declive del fútbol peruano porque hizo darse cuenta que todo es arreglado y que no hay seriedad ".

Finalmente, demostró su lealtad al Universitario de Deportes, exclamando: "Y dale 'U' toda la vida. Siempre la culpa la tienen los cag**nes ", concluyó.

Usuarios reaccionan

Hubo usuarios en redes sociales que respaldaron el argumento del hincha peruano. "Razonamiento de un ave", "Tiene razón, Reynoso es de Alianza y jugo allí", "Soy de Alianza y tiene razón", "Se tenía que decir y se dijo", "Bueno, mentira no es", "Por fin, alguien que dice la verdad".

No obstante, existieron usuarios que se opusieron a las declaraciones del hincha. "Soy de la 'U', pero no puedo echar la culpa a otro club sobre la ineptitud de Reynoso", "Díganle a este tipo que los dos mejores jugadores del partido de ayer fueron de Alianza", "¡Qué lamentable!, un hincha que habla dolido y no se da cuenta".

Argentina venció a Perú

Cabe recordar que la selección argentina demostró contundencia y superioridad en Lima al derrotar 2-0 a Perú en la cierre de la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Dos goles de la máxima figura, Lionel Messi, bastaron para que la Scaloneta superara a un rival que continúa sin triunfos en el campeonato clasificatorio a la Copa del Mundo de 2026.

El equipo campeón del mundo alcanzó su cuarta victoria en fila y mantiene el liderazgo con 12 puntos. En las próximas fechas de noviembre, la Albiceleste chocará ante sus clásicos rivales: Uruguay como local y Brasil como visitante.

Por su parte, Perú se encuentra penúltimo con apenas una unidad y en las jornadas venideras se medirá como visitante ante Bolivia, en La Paz, y en casa frente a Venezuela.

En un escenario donde los aficionados a menudo son conocidos por su apasionada lealtad y donde las críticas hacia la selección peruana han sido constantes, este señalamiento hacia Alianza Lima se convierte en un punto de discusión en el ámbito futbolístico.