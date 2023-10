Joven se tatúa el nombre de su pareja, pero recibe una llamada que cambia todo: "Ya no quiero nada contigo"

31/10/2023 / Exitosa Noticias / Tendencias

Las redes sociales son un espacio donde los jóvenes comparten una variedad de experiencias, desde momentos divertidos hasta historias conmovedoras. Sin embargo, una reciente publicación en TikTok ha dejado a miles de usuarios con el corazón roto. El protagonista, @jonatan_ulises, compartió su experiencia de cómo su enamorada terminó su relación el mismo día en que se tatuó su nombre.

Un final inesperado

En un video compartido en TikTok por @jonatan_ulises, se puede ver al joven recostado en una camilla mientras le tatúan el nombre de su enamorada. En medio del proceso, recibe una llamada que cambiará su vida amorosa de manera inesperada.

La voz al otro lado del teléfono celular le dice: " Ya no quiero nada contigo y, por favor, ya no me vuelvas a buscar , bye". Este sorprendente giro de los acontecimientos dejó a Jonatan con el corazón roto y desconcertado.

La advertencia del joven

Tras esta inesperada separación, el joven decidió compartir su experiencia y dar un consejo a sus seguidores. Aconsejó enfáticamente que no se tatúen el nombre de su pareja si llevan tan solo dos semanas de relación.

Este consejo, aunque basado en una experiencia dolorosa, busca prevenir que otros pasen por situaciones similares. Sin embargo, la reacción en las redes sociales fue mixta.

Reacciones en redes sociales

La publicación de Jonatan generó un gran revuelo en las redes sociales. Miles de usuarios expresaron su asombro y dejaron comentarios críticos acerca de su decisión de tatuarse el nombre de su enamorada tan pronto en la relación.

Algunos de los comentarios incluyen: "Hasta a mí me dolió", "¿A quién se le ocurre?", "Me dicen eso y se me acaba el mundo, no por la persona sino por el tatuaje", y "¿Quién se tatúa el nombre de su enamorada en dos semanas?".

Los comentarios reflejan una variedad de opiniones y experiencias personales en torno a los tatuajes relacionados con el amor.

El video compartido por el joven ha tenido un impacto significativo en las redes sociales. Hasta el momento, ha acumulado más de 300,000 reproducciones y ha recibido 248,200 'me gusta', además de ser guardado por miles de usuarios.

La historia del joven sirve como recordatorio de la importancia de la reflexión y la consideración cuidadosa en las relaciones amorosas. Mientras que el amor puede ser un sentimiento apasionante, las decisiones impulsivas, como los tatuajes permanentes, a menudo requieren una mayor madurez y tiempo para evaluar las relaciones.