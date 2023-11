Vendedor de comida es captado orinando en recipiente que usa para servir a sus clientes

07/11/2023 / Exitosa Noticias / Tendencias

Un video que muestra a un vendedor en su puesto de comida callejera orinando se ha difundido en las redes sociales y ha causado la indignación de los usuarios en línea. La grabación se volvió viral en X y muestra cómo el hombre, aprovechando la falta de atención de sus clientes, emplea un recipiente que usa para servir a sus clientes para hacer sus necesidades de pie.

Vendedor orinando en la calle

En busca de sabrosos manjares, muchas personas optan por la experiencia de los puestos ambulantes, lugares donde la oferta culinaria es variada y apetecible.

Sin embargo, la incertidumbre sobre la calidad, estado e higiene de los ingredientes utilizados para preparar la comida es una preocupación constante. Si eres uno de los que disfrutan de la comida en la calle, el siguiente video te dejará sin apetito por completo.

Un vendedor aprovechó un descuido de sus clientes para llevar a cabo un acto asombroso y repulsivo. Utilizó un recipiente que normalmente se usa en la preparación de alimentos para satisfacer una necesidad fisiológica.

El usuario de la red social X (anteriormente Twitter), Wilmer Pacheco, compartió el momento que ha generado controversia en las redes sociales.

Pensó que nadie lo vería

En el video, el hombre parece intentar esconderse detrás de la puerta de su carrito de comida, mientras sostiene un objeto que no se puede identificar de inmediato.

Su objetivo era que nadie lo viera, pero no tuvo éxito, ya que una persona a cierta distancia logró percatarse del incidente y lo grabó mientras este llevaba a cabo su acción en pleno horario de trabajo.

Cuando se observa el clip detenidamente, que tiene una duración de 30 segundos, se puede ver claramente cómo el hombre utiliza una jarra en su mano izquierda para llevar a cabo su acto.

Luego, esconde la jarra dentro del carrito de comida y finge como si nada hubiera ocurrido. Lo que el hombre no sabía es que su acto quedó registrado en el video, el cual más tarde se volvió viral, acumulando más de 32 mil vistas.

Usuarios reaccionan

Los comentarios no tardaron en llegar, y dentro de la sección de comentarios se pueden leer las opiniones de los internautas. Algunos expresaron su indignación y desconfianza hacia este tipo de ventas ambulantes, mientras que otros compartieron sus propias experiencias desagradables. A continuación, algunas de las reacciones:

"Nunca compraría comida en la calle, ni aunque estuviera muriéndome de hambre", "Una vez vi a un tipo orinando mientras preparaba masa de pizza en la calle. Desde entonces, no compro comida en la vía pública" y "El hambre, la desconfianza y la desesperación pueden llevar a comportamientos inimaginables. Si no lo has vivido, no subas contenido tan insensible. Reflexión y más reflexión".

Este incidente ha planteado preguntas cruciales sobre la seguridad y la higiene en los puestos de comida ambulantes y ha reavivado el debate sobre la calidad de los alimentos que se ofrecen en las calles. La confianza de los consumidores en este tipo de establecimientos podría verse afectada considerablemente, y las autoridades deberán tomar medidas para garantizar la salud y seguridad de quienes eligen disfrutar de estas opciones culinarias.