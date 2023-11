¡101 Golden retriever! Clientes de un mall causaron revuelo en TikTok al cargar a sus perros: "El paraíso"

01/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un hecho insólito llamó poderosamente la atención de los clientes de un mall: la vista de muchas personas cargando a sus perros golden retriever.

"¡Asombroso!"

El clip viral titulado: "La escalera más adorada del mundo" le pertenece a la cuenta @maxgolden20 y nos muestra a una cola de ciudadanos cargando a sus amigos de cuatro patas en una escalera de un centro comercial.

En Brasil, un caso ha llamado poderosamente la atención de los cibernautas, ya que cierto día se vio a muchas personas realizando una cola sobre una escalera eléctrica.

Lo más llamativo es que las personas se encontraban paradas mientras cargaban a sus perros de raza golden retriever que venían con correas, arneses e incluso pañoletas de colores incluidas.

A familias completas se les veía desfilar ante la vista de otras personas que grababan este hecho, hasta cierto punto insólito. Algunos de los usuarios que observaron este video, no dejaron de señalar que este evento casual se parecía al de la famosa película: "Los 101 dálmatas" (1996) de Walt Disney.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este corto de 34 segundos no tardó en viralizarse, por lo que hasta el momento cuenta con 908.3 mil me encantas, 5 272 comentarios y 50.3 mil guardados.

Las reacciones de la gente a la presencia masiva de golden retriever fue impactante: "Desfile de golden retriever, bellos", "¿por qué tantos juntos?", "el paraíso de los golden", "son bellos, esa raza golden retriever son hermosos, yo tuve uno que se llamaba Brandon Lee", "rumbo a Alcanfores 1190", "el paraíso existe", "todos tranquilos", "las escaleras del cielo por tanto angelito de 4 patitas", "una caravana de amor", "los 101 golden retriever", "wow, primera vez que veo una congregación de golden", "convención de golden retriever", "la mayor felicidad", "hay golden, hay like", "qué bello, perrolandia", "cuánta hermosura", "una familia grande", "lo más divertido que he visto ", "el último ya no podía con el peso", "hasta los dueños se parecen jaja", "bellos todos, pero esa música me llevó a la escena de Marty Mcfly en la fiesta de la escuela", "ángeles bajando del cielo", "la verdadera escalera al cielo".

De esta manera, un desfile de golden retriever dentro de un mall llamó poderosamente la atención de muchos cibernautas en TikTok. Muchas personas fueron vistas descendiendo por una escalera eléctrica cargando a sus perros de dicha raza trayendo a la memoria de los usuarios la singular película noventera: los 101 dálmatas.