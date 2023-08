"A felizcumpleañar": Joven sorprende con su torta de cumpleaños al estilo José Peláez

11/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales vuelven a estallar una vez más tras el auge del programa televisivo 'El Gran Chef: Famosos' y en el cual muchas personas no dudan en demostrar su fanatismo con cada uno de los concursantes e incluso, el conductor José Peláez.

Torta con rostro de José Peláez

El video compartido por la cuenta de @vainillaencantada, en la famosa plataforma asiática de TikTok, muestra cómo una persona no dudó en hacer un pedido para que le realizaran una torta temática con el rostro del presentador del programa culinario.

En la escena se visualiza cómo la torta lleva el texto "A felizcumpleañar" y los demás cupcakes llevan encima los distintos rostros que realiza José Peláez en cada una de sus ediciones del programa que ha llamado la atención de todas las familias peruanas, por las recetas que se recrean así como las ocurrencias de los jurados Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías.

"Cuando quieren a Peláez en su cumpleaños. ¡¡A felizcumpleañarARRRR!! te queremos Peláez", se lee en la breve descripción del clip que ha logrado alcanzar alrededor de 24.9 mil visualizaciones en la plataforma china.

¿Qué dijeron los internautas en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y otros internautas aprovecharon en señalar que también les gustaría organizar sus fiestas de cumpleaños con esa temática y artistas favoritos de la competencia.

Video con 24.9 mil vistas

"El Perú te ama", "acabo de encontrar la temática para mi cumple", "eres el mejor conductor, gracias por alegrar mi corazón", "lo leí con la voz de Peláez", "no encuentro la temática para mi cumple... ¡ah caray acabo de encontrarla!", "no te puedes ir del gran Chef te vamos a extrañar", "es increíble el impacto de Peláez, lo leí con su voz y todo", "¿cómo es posible este suceso?", "cómo no se nos ocurrió para el cumpleaños de mi mamá", "un éxito", "siempre a la vanguardia", "jejejeje si que Peláez se ganó el corazón de los peruanos jejeje", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo y fue compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter tras ver cómo una persona decidió celebrar un año más de vida con una fiesta y la torta con el rostro del conductor del programa 'El Gran Chef: Famosos', José Peláez.