Abogada renuncia a su trabajo para ser psíquica de animales y sorprende con sus ganancias: "Soy muy feliz"

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un video insólito donde una mujer de Filadelfia, de 33 años, identificada como Nikki Vasconez, reveló cuánto gana desde que dejó su carrera como abogada para dedicarse a ser psíquica de animales, asegurando que logra comunicarse telepáticamente con ellos y que son su gran pasión.

De acuerdo al New York Post, la mujer empezó a investigar sobre cómo comunicarse con los animales en septiembre de 2020. En ese entonces, ella todavía trabajaba como abogada inmobiliaria.

"Comencé practicando gratis con las mascotas de familiares y amigos, y con los animales de algunos extraños", manifestó Nikki y detalló que antes su salario era casi de 125 mil dólares.

Hizo caso a su verdadera pasión

Luego, detalló que no se encontraba satisfecha con su profesión porque le tomaba mucho tiempo de su vida y andaba muy atareada con trabajos extras, por lo cual prefirió hacer caso a su corazón y sentimientos.

"Era tan miserable en mi trabajo anterior, trabajaba muchas horas y no estaba contenta, pero tenía demasiado miedo de cambiar", expresó.

¿Cuánto gana como psíquica de animales?

El cambio de vida radical no solo ha sido beneficioso en términos de satisfacción personal para ella, sino también financieramente, porque explicó que con cada sesión de una hora cobra alrededor de 350 dólares, y debido a la alta demanda, se ha visto obligada a limitar sus comunicaciones a dos por día para garantizar la calidad de las lecturas.

"Cuando me comunico con los animales, a veces veo imágenes en mis ojos o escucho frases particulares", comentó y reveló que los animales difuntos se muestran felices y libres, compartiendo detalles sobre cómo se han restaurado partes de sus cuerpos y cómo han desaparecido sus dolencias.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse sorprendidas con la historia, ya que nunca habían conocido a alguien que pueda entender tan bien a los animales y mucho menos con los ya fallecidos.

"La comunicación con animales es real, lo que sí me parece es que es demasiado caro cuánto cobra", "qué bien, la aplaudo, eso es tener cabeza para los negocios", "y yo perdiendo mi tiempo haciendo muebles", "el dinero está hecho, solo hay que buscarlo", "el que no gana plata es porque no quiere", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una mujer de Filadelfia dejó su trabajo como abogada para ser psíquica de mascotas.