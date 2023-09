"Ábreme, Lucho": Mujer descubre infidelidad y la amante huye con una caja de cartón

16/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintos casos donde las parejas demuestran el gran amor que se tienen, pero todo cambia drásticamente cuando se pierde la confianza y uno de ellos 'saca los pies del plato', como en el video compartido en TikTok, donde una mujer descubrió la infidelidad de su pareja y al encararlo, su amante escapó con una caja de cartón.

Mujer descubre infidelidad

En el material audiovisual, de un minuto y 22 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer toca la puerta de una casa desesperadamente y varias veces y gritando que le abran urgentemente, ya que se había enterado de que ahí se encontraba su pareja siéndole infiel con otra mujer.

¡Ábreme Lucho, sé que estás ahí!, grita la mujer con furia por ver que el "amor de su vida" la engañaba y no tuvo el valor de decirle antes que sus sentimientos hacia ella ya no eran los mismos.

Vecinos ayudan a la amante

De un momento a otro su esposo se asoma por el balcón y cuando su pareja logra entrar a la vivienda, la amante sale por ahí en paños menores y al quedar colgada, uno de los vecinos que caminaba por la calle decide ayudarla a bajar rápidamente. Una vez en el suelo, la amante aprovecha en usar una caja de cartón que se encontraba a un lado para poder evadir a la 'oficial'.

La mujer sale de la vivienda y pregunta a sus vecinos si lograron ver salir a la amante y ellos indican que no se percataron de nada, pero pronto ve que la caja se mueve y de ahí sale "la otra", que llamó la atención de todos por ser pequeña, pero no fue impedimento para correr aceleradamente para que la esposa no la alcance y la agarre a golpes.

¿Qué dijeron los usuarios en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, mientras que otros señalaron que se trataría de una broma para generar vistas en su red social, sin embargo, de ser real lamentaron que la esposa no reclamara al hombre y no ir a los golpes, menos de hacer un show en plena calle.

Viral en TikTok

"Querido Hollywood es hora de que aprendas, joyas como estas no nacen todos los días", "el mejor corto que he visto en mi vida", "qué gustos tiene ese hombre", "jajaja, pero con quién la engaña", "¿no había mejores?", "pobre mujer, qué culpa tiene la amante", "debería de reclamarle a su pareja, no la amante", "le llaman la atención las pequeñas", "qué mal, en vez de engañarla debió decirle que ya no la ama", "los encontró infraganti", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una mujer descubrió la infidelidad de su esposo y la amante logró escapar con el uso de una caja de cartón.